الترسانة يواجه فاركو وديا

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة منافسة فاركو في مباراة ودية اليوم في الرابعة والنصف مساء، على الملعب الفرعي لبرج العرب استعدادًا لمباريات دوري القسم الثاني في الموسم الجديد.



ويسعى فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب، المدير الفني، لتجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.



جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة.