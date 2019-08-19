حسام حسن يتصدر استطلاع رأي جماهير الأهلي حول المدير الفني الجديد.. فيديو

منذ أن تم الإعلان عن إقالة المدير الفني للنادي الأهلي، مارتن لاسارتي، والجماهير في حالة ترقب كبير حول المدير الفني الجديد الذي سيقود الأهلي في المرحلة القادمة، وتوجد حالة اختلاف على الأحق بقيادة الفريق.



ورصدت كاميرا "صدى البلد"، رأي الجماهير حول المدير الفني القادم للنادي الأهلي، وأجمع الجماهير على (حسام حسن - حسام البدري - رامون دياز).



وقال مصطفى إيهاب: "حسام حسن هو الأفضل في الفترة الحالية وحماسه سيضيف الكثير للنادي الأهلي"، موضحا: "لاعيبة الأهلي عايزه حد شخصيته قوية".



وقال إسماعيل علي، إن حسام حسن قدم الكثير مع المصري ومع أي فريق يديره فنيا وهو الأفضل في الوقت الحالي ولا يوجد خيار آخر.



بينما يرى محمد عمرو أن رامون دياز هو الأفضل في إفريقيا وإذا استطاعت الإدارة الحصول على خدماته فستكون هي الصفقة الأهم.



بينما أوضح محمد عبد الرحمن أن حسام البدري هو الأحق والأجدر لقيادة الفريق خصوصا أنه قام بتدريب الأهلي من قبل.

