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ديني

عالم أزهري: التصدق من المال لابد أن يكون من الحلال الطيب.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:30 ص
عالم أزهري: التصدق
عالم أزهري: التصدق من المال لابد أن يكون من الحلال
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن على المسلم أن يداوم على التصدق وإنفاق المال طوال العام ولا يقتصر على وقت معين.

وأضاف المالكي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الصدقة موجودة في وقت الزكاة وغير وقت الزكاة منوها أن السيدة عائشة كانت تعطر الدرهم والدينار وتقول حين تضعه في يد الفقير "جزاك الله خيرا".

وأشار إلى أن التصدق من المال لابد أن يكون من الحلال الطيب ولا يبخل فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، منوها أن من أراد أن الله قبل طاعته أن يستمر على هذه الطاعة ويعلو بها دائما.

وأوضح، أن الصدقة تنمى المال وتبارك فيه لقول النبي "داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة.

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