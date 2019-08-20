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اقتصاد

الإسكان: 30% نسبة تنفيذ حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:00 ص
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة
آمنة عبد العظيم
أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن معدلات العمل بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة تخطت نسبة 30%.

وأضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن معدلات العمل بالمرافق والوحدات السكنية بالأحياء R3 و R5 وصلت لمستوى متقدم للغاية، والتى يتضمن كلا منها نحو 25 ألف وحدة سكنية.

وأوضح عباس، أن الحي السكنى الثالث بالعاصمة الجديدة سينتهى تنفيذه بالكامل خلال العام الجارى، ومن المتوقع أن تنتهى اللاند سكيب وشبكة المرافق وتسليم نسبة من الوحدات التى تم حجزها به على مرحلتين خلال 3 أشهر ليكون أول حى مكتمل بنسبة 100%.

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