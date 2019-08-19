محافظ بني سويف يوجه بالانتهاء من توسعات وصيانة 15 مدرسة

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أنه يجري تنفيذ الخطة المعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، حيث تواصل عملها اللجان المشكلة من المختصين من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والتي تختص بالمرور على 2153 مدرسة للوقوف على أعمال الصيانة البسيطة ورصد أية ملاحظات أو سلبيات للعمل تلافيها، والتأكد من جاهزية المدارس، والتأكد من عدم وجود ما قد يؤثر سلبا على انتظام العملية التعليمية وأمن وسلامة المباني التعليمية.



وأشار محافظ بني سويف أنه تم إعداد نموذج موحد يتم من خلاله مراجعة المعايير المحددة اللازم توافرها في المدارس قبل بدء العام الدراسي منها الحالة الإنشائية للمنشأة التعليمية ،وحالة البوابات ،والحالة الفنية للمرافق ( كهرباء – انارة – مياه – اشتراطات الأمن والسلامة ) بداخل المنشأة ،حيث تم توزيع النموذج الموحد على اللجان النوعية المكلفة بالمرور على المدارس .



وأضاف المحافظ أن هذا العام سيشهد دخول 15 مدرسة مابين إنشاء جديد وتوسعات وصيانة شاملة ، والتي تحتوي على 97 فصلا دراسيا، وتشمل 3 مدارس "إنشاء جديد" و6 مدارس" توسعات"، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة وتطوير 6 مدارس آخرى ،وذلك بخلاف 2153 مدرسة قائمة تستوعب مايقرب من 800 ألف طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،من بينها مدارس جاري أعمال الصيانة بها والتي سيتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد .



جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولي التربية والتعليم ، وهيئة الأبنية التعليمية ببني سويف ، حيث تمت مناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد،والتي تضمنت الموقف التنفيذي الحالي لأعمال الصيانة البسيطة والجسيمة وموقف وتوريد الكتب والتغذية المدرسية،حيث شدد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم بين مكونات المنظومة التعليمية لل النهائية مراجعة كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة،والانتهاء من كافة الملاحظات والأعمال قبل بدء الدراسة بوقت كاف،ومؤكدا على تفعيل غرف العمليات الفرعية التي تتصل بالغرف الرئيسية بالمحافظة والمديرية ورفع تقارير يومية عن موقف الأعمال الجاري تنفيذها والمعوقات التي قد تواجه المنظومة لسرعة تذليلها .



وكلف المحافظ بضرورة رفع جميع مخلفات الأعمال إلى خارج المدارس التي لن يتم الإنتهاء منها قبل بداية العام الدراسي ،وتكليف المقاول بنقل التشوينات ومعداته اللازمة لاستئناف العمل إلى الفراغات بالموقع العام التي لاتؤثر على حركة الطلاب ولا أنشطتهم المدرسية ، مع ضرورة إحاطة أماكن العمل بالحواجز واللافتات الإرشادية الكافية ، وذلك حتى لا تؤثر الأعمال على كفاءة العملية التعليمية وانتظامها .



وفيما يتعلق بموقف توريد واستلام الكتب الدراسية ،حيث أكد مسؤولو التربية والتعليم أنه تتم المتابعة اليومية مع المخازن المركزية بالوزارة للبدء في استلام الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية ، ومضيفا أنه تم اعتماد مبلغ 38 مليون و650 ألف جنيه للتغذية المدرسية يستفيد منها 4 مليون و300 ألف و475 تلميذا وتلميذة في 1015 مدرسة ،حيث تم البدء في أعمال الطرح بالمناقصة العامة للتغذية المدرسية، وتم التنبيه على مديري المدارس بتجهيز غرف استلام الوجبات وتشكيل لجان الاستلام وذلك وفقا للاشتراطات الواردة من الوزارة في هذا الشأن.