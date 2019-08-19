غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

رد أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة السابق على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول حول أسباب هزيمة المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية 2019 ووداع البطولة من دور الـ 16



وأكد أحمد شوبير في تصريحات لقناة CNN أن تصريحات محمد صلاح هي ذاتها التي أدلي بها وقت وداع المنتخب لـ كأس العالم روسيا 2018.



وتابع: معسكر المنتخب كان مثالا للانضباط والالتزام وشهد هدوءا وسكينة بالإضافة لعدم وجود أي جماهير داخل الفندق.



وأكمل أن تشبيه معسكر المنتخب بمعسكر مونديال روسيا 2018 أمر غير مقبول.



وقال محمد صلاح إن معسكر المنتخب كان سيئا وحدث به الكثير من الأزمات والمشاكل التي أثرت سلبا على لاعبي المنتخب مشددا أن أداء المنتخب كله كان سيئا ولم يكن على المستوى المطلوب.



وتابع محمد صلاح أن ما حدث بمعسكر المنتخب خلال كأس العالم روسيا 2018 تكرر في معسكر المنتخب ببطولة أمم إفريقيا 2019 مؤكدا أنه كان يفاجأ بتجمعات كبيرة من الجماهير فور خروجه من الغرفة الخاصة به.

