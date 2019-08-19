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مهددة بالعمى.. طفلة تولد بـ 24 إصبعا في حالة نادرة .. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
احمد شريف
توقع أطباء أن تصاب فتاة صغيرة مولودة بـ 24 إصبعا في يديها وقدميها، بالعمى وهي في مرحلة المراهقة بسبب حالتها الوراثية النادرة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية ولدت "كيتلين ويلكي" ذات الأربع سنوات بـ 6 أصابع في كل يد وقدم.

وقالت والدتها ذات الـ40 عاما بأن حملها في ابنتها كان طبيعيا للغاية ولكن بعد 30 ساعة من المخاض شعرت بالإرهاق.

وبعد إنجاب الطفلة تفاجأت الأسرة بأن ابنتهما حديثة الولادة لديها 6 أصابع في كل قدم ويد.

وأجرت الطفلة كيتلين من مدينة كيرريمير باسكتلندا، فحوصات طبية عديدة في المستشفى وخضعت لعملية جراحية استمرت خمس ساعات لإزالة أصابعها وأصابع قدميها الزائدة.

وشخصت حالة الطفلة في عام 2017 بأنها مصابة بمرض وراثي يدعى "متلازمة بارديت-بيديل" وهي حالة مرضية وراثية تتسبب في فقدان البصر في سن المراهق، والسمنة المفرطة.

كما تسبب هذا الحالة مشاكل في الكلى والقلب بالإضافة إلى التعرض لخطر الإصابة بالسكري والسكتات الدماغية والنوبات القلبية بسبب السمنة.

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