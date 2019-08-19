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فن

حجازى متقال يطرح مانجا يا مانجا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:50 م
حجازى متقال
حجازى متقال
أحمد إبراهيم
طرح المطرب حجازى متقال، كليب أغنيته الجديدة "مانجا يا مانجا" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

والاغنية من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال" وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا وهندسة صوت محمد جودة.

وينتهى حجازى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "المعلم"، من كلمات رمضان محمد وألحان نورى عيد وتوزيع عادل عيسى، وهندسة صوت محمد جودة، والأغنية تتناول أحداث الناس والشارع.

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