رجل يولد سمكة قرش ميتة على الشط.. فيديو

نشر موقع لايف ليك المعنى بمقاطع الفيديو المميزة ولنادرة، مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام رجل بمساعدة سمكة قرش ميتة على توليدها، وإستخراج صغارها من بطنها على أحد شواطىء إيطاليا.



كانت سمكة القرش الميتة قد طفت على شط البحر، بينما أصابت المصطافين بالفزع حتى تبين لهم أن السمكة ميتة، ولكن ما لفت انتباه أحدهم أنها على وشك الولادة.



صور المشهد أحد المتواجدين على الشاطىء، بعدما اقام الرجل بإستخراج صغار أسماك القرش من بطنها، ووضعهم فى المياه من جديد.



يذكر أن الفيديو حصد مشاهدات كثيفة فى وقت قصير للغاية، بعدما لاقى إعجاب الرواد.



