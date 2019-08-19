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منظمات مدنية أمريكية تقاضي وكالة الهجرة والجمارك بشأن رعاية المهاجرين في مراكز الاحتجاز

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:12 م
المهاجرين في مراكز
المهاجرين في مراكز الاحتجاز
ا ش ا
تقدمت 3 منظمات مدنية أمريكية بدعوى قضائية جماعية، اليوم الاثنين، ضد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية حول الرعاية الطبية والصحة العقلية التي توفرها في مراكز احتجاز المهاجرين.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن مركز "قانون الهجرة الجنوبي" ومركز "تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها" ومنظمة "مستشاري حقوق المعاقين"، تقدموا بدعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا بالنيابة عن 15 فردا محتجزين في 8 مراكز احتجاز للمهاجرين بالولايات المتحدة، ساعين من خلالها إلى "إصلاح الطريقة التي يتم التعامل بها مع البشر الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة".

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أخفقت في توفير رعاية طبية وعقلية ملائمة في نحو 158 مركزا لاحتجاز المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى حدوث انتهاكات للتعديل الخامس بالدستور الأمريكي عن طريق استخدام الاحتجاز كوسيلة لعقاب المهاجرين، كما قالت إن مراكز الاحتجاز أخفقت في تطبيق معايير المحتجزين المعاقين.

ووجهت المنظمات الثلاث كذلك الدعوى ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين مكالينان ومسئولين بارزين آخرين في الوزارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية تحتجز نحو 55 ألف مهاجر زيادة عن الحد الذي صُممت مراكز الاحتجاز لاحتماله في أي وقت، وهو ما أدى بالتالي إلى ضغط كبير على البنية التحتية والمرافق في تلك المراكز.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الهجرة والجمارك شككت في مزاعم الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، قائلة إنها توفر "رعاية صحية شاملة" لكل المحتجزين.

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