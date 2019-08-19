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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:31 م
رئيس جامعة الاسكندرية
رئيس جامعة الاسكندرية أثناء جولته التفقدية
قســـم التعليــــم
تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، زار مقرات البرامج التنفيذية التي يعقدها المركز فى مجال القيادة والفكر الاستراتيجي، والإدارة التنفيذية التى يتم تقديمها للقيادات من الأساتذة والأساتذة المساعدين من منتسبي جامعة الإسكندرية والجامعات الأخرى، وبرنامج أساليب البحث العلمي، وبرنامج نظم وتصميم التجارب الإحصائية SPSS .

وخلال الجولة، استمع الدكتور عصام الكردي لمقترحات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لتطوير الدورات التدربيبة المقدمة لهم .

وأكد الكردي ضرورة استحداث برامج ودورات تدريبية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتتلاءم مع خطط التنمية الحديثة التي تتبناها جامعة الإسكندرية وتتوافق مع استراتيجيتها في التحول الكامل إلى نظام الساعات المعتمدة وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها، بهدف تطوير مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية اللازمة.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته ، الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، والدكتور عبد العزيز عمارة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

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