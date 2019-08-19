رغم حاجاتهم .. المصريون يحرقون 14 مليار جنيه سنويا

حذر الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب السابق؛ من السجائر الالكترونية لانها ايضا مضرة مثل السجائر العادية؛ موضحا انه للاسف يظهر العديد من نجوم الفن وهم يدخنون؛ إضافة إلى أن بعض الأطباء يدخنون في غرف العمليات.





وأضاف شعبان خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»؛ أن بعض أساتذة الجامعة وأطباء القلب ايضا يدخنون؛ مشيرا إلى أن تكون مؤسسات الدولة بلا سجائر نهائيا.





وأشار شعبان؛ أنه ما يزيد عن 7 مليار جنيه ينفقها المصريون سنويا على التدخين وما يعادلها للعلاج منها الأقل؛ منوها أن الأسر المصرية تحتاج كل هذه المليارات لتحسين حالتهم؛ بدلا من حرق كل هذه المليارات في السجائر.