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رياضة

الألومنيوم يستضيف شبان قنا وديا استعدادا للممتاز ب.. غدا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:27 م
ياسر الكنانى
ياسر الكنانى
رباب الهوارى
يلتقى غدا فى الرابعة عصرا ، الفريق الأول للكرة بنادى الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفنى ،نظيره نادى شبان قنا بقيادة كمال الزين ، فى المباراة الودية التى تجمعهما على ملعب الأول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

أكد ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم، في تصريحات لـ"صدى البلد " أن مباراة الفريق الودية أمام شبان قنا تعد فرصة جيدة للجهاز الفني للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين ، مشيرا إلى أنه يسعى إلى خلق نوع من التجانس بين مجموعة اللاعبين الجدد والقدامى .

كان فريق الألومنيوم خاض مباراة ودية أمام أسمنت أسيوط أمس وفاز فيها بهدفين نظيفين ومن قبلها خاض وديه مع شبان قنا بملعب شبان قنا وفاز بهدف للاشيء ، وتعد مباراة شبان قنا غدا الودية الثالثة لفريق الألومنيوم .

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