اتحاد اليد يوجه خطاب شكر إلى لاعبي نيجيريا عقب تشجيع مصر فى النهائي

وجه الاتحاد المصري لكرة اليد خطاب شكر إلى رئيس اتحاد كرة اليد في نيجيريا بعد الدعم الذي تلقاه المنتخب المصري في كأس العالم للناشئين تحت 18 عامًا من نظيره النيجيري في المدرجات خلال المباراة النهائي.



وكان المنتخب المصري للناشئين نجح في الفوز ببطولة العالم لكرة اليد مساء الأحد، بعد التغلب على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي جرت في مقدونيا، لكن المنتخب النيجيري ساهم في صناعة الحدث أيضا.



وشهدت مدرجات الصالة التي احتضنت المباراة التاريخية تفاعلًا ليس من الجماهير المصرية فقط لكن من المنتخب النيجيري الذي حمله لاعبوه الأعلام المصرية وتفاعلوا مع الفراعنة وسط مشهد رائع.



وثمنت الجماهير المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما قام بها المنتخب النيجيري وسط عبارات كبيرة من الثناء والمدح.



وجاء خطاب الاتحاد المصري لكرة اليد كالتالي:

تحية من الاتحاد المصري لكرة اليد.



أولًا ، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي وتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد



مع كل الحب والاحترام والتقدير ، أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهره منتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام و الأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص



مما لا شك فيه أن ما تلقيناه من منتخبكم كان مثالًا ممتازًا على كيفية قيام رياضتنا "كرة اليد" بإظهار معنى المنافسة والحب في نفس الوقت ، كما أظهرت للعالم كله روح الأخوة بين دول قارتنا قارة إفريقيا



وأخيرا ، نكرر شكرنا وتقديرنا العميق

المهندس هشام نصر

رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد