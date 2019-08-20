دونجا: الحمد لله على نعمة النسيان ونسعى لتقديم موسم متميز.. فيديو

تحدث محمود عبدالعاطى دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن رؤيته لمستقبل الدراويش في الموسم المقبل عقب انتقاله من نادي الزمالك.



وقال محمود عبدالعاطى دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مفكرتش انا فرحان مع الإسماعيلي ولا متضايق، فكرت بس في اني لازم اكمل في الفريق".



واضاف محمود عبدالعاطى دونجا: "ان شاء الله نقدر نقدم أداء كبير في الموسم الجاي، ربنا رزقنا بنعمة النسيان، يجب نسيان ما حدث الموسم الماضي ونتعلم منه فقط".



واستطرد محمود عبدالعاطى دونجا: "اللعب لمنتخب مصر شرف لأي لاعب، طالما يقدم الفريق أداء مميزا سنكون مرشحين للانضمام لمنتخب مصر".