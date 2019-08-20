ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة دينا الشربيني.. تامر حبيب: عرض شفيقة ومتولي في رمضان 2020 بـ شكل درامي مختلف

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:31 ص
تامر حبيب
تامر حبيب
احمد البهى
أكد المؤلف تامر حبيب انه تعاقد على تقديم مسلسل " شفيقة ومتولى " خلال شهر رمضان 2020، مؤكدًا انه لم يتم الاستقرار حتى الان على فريق العمل كاملًا أو موعد بدء التصوير .

وإضاف "حبيب " فى تصريحات لـ صدى البلد ، أنه من المقرر ان يقوم بكتابة السيناريو والحوار ، فيما يقوم الكاتب ناصر عبد الرحمن بكتابة القصة و المعالجة الدرامية ، خاصة وانه صاحب فكرة تقديم القصة بتناول درامى مختلف عما قدم قبل ذلك.

يذكر ان قصة شفيقة ومتولي سبق أن تم تقديمها من خلال عمل سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة سعاد حسنى ، بالإضافة الى عمل إذاعي قامت ببطولته الفنانة سهير المرشدى .

شفيقة ومتولي من المقرر ان تؤدي بطولته الفنانة دينا الشربيني، بعد النجاح الذي حققته هذا العام ضمن أحداث مسلسل زي الشمس، والذى تولت كتابته مريم ناعوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل رمضان القادم .. رحلة شفيقة ومتولى من سعاد حسنى حتى دينا الشربينى

ترشيحاتنا

تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

محمد صبحي: نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي.. وأتشرف بالعودة.. فيديو

صالح جمعة: أول مرة أظهر مع عبد الله أخويا بسبب تعصب جماهير الأهلي والزمالك

مرتضى منصور: طارق يحيى أفضل من جروس.. ويخاطب الجماهير لهذا السبب

بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة يوم تلات.. محمود كهربا يروج لها

عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام.. اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 ..فيديو

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها