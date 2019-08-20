بطولة دينا الشربيني.. تامر حبيب: عرض شفيقة ومتولي في رمضان 2020 بـ شكل درامي مختلف

أكد المؤلف تامر حبيب انه تعاقد على تقديم مسلسل " شفيقة ومتولى " خلال شهر رمضان 2020، مؤكدًا انه لم يتم الاستقرار حتى الان على فريق العمل كاملًا أو موعد بدء التصوير .



وإضاف "حبيب " فى تصريحات لـ صدى البلد ، أنه من المقرر ان يقوم بكتابة السيناريو والحوار ، فيما يقوم الكاتب ناصر عبد الرحمن بكتابة القصة و المعالجة الدرامية ، خاصة وانه صاحب فكرة تقديم القصة بتناول درامى مختلف عما قدم قبل ذلك.



يذكر ان قصة شفيقة ومتولي سبق أن تم تقديمها من خلال عمل سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة سعاد حسنى ، بالإضافة الى عمل إذاعي قامت ببطولته الفنانة سهير المرشدى .



شفيقة ومتولي من المقرر ان تؤدي بطولته الفنانة دينا الشربيني، بعد النجاح الذي حققته هذا العام ضمن أحداث مسلسل زي الشمس، والذى تولت كتابته مريم ناعوم.