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عجوز صيني يبني سفنا لن تبحر مطلقا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:26 ص
عجوز صيني يبني سفنا
عجوز صيني يبني سفنا لن تبحر مطلقا
أ ش أ
رغم بلوغه 71 عاما إلا أن "تام كام تشون" يواصل عمله كعامل بناء سفن، في ماكاو، في الصين، ويستيقظ يوميا في ساعة مبكرة ويتوجه إلى حوض بناء سفن مهجور للقيام بعمله بكل دأب وحماس.

وفى الوقت الذى يخلو فيه المكان من كل شئ إلا مروحة كهربائية، ولا يرافقه خلال عمله اليومى سوى بعض الكلاب الضالة، يقوم بصناعة ما يبدو أنها سفن صيد ولكنها لن تبحر مطلقا.

ويصنع "تشون" نماذج مصغرة للسفن في محاولة للحفاظ على تراث ماكاو الذى توارثته الأجيال جيلا بعد جيل، حيث كانت مركزا للصيد وصناعة سفن الصيد.

يذكر أن ماكاو ظلت لقرون طويلة مركزا لصناعة السفن، حينما كانت مستعمرة برتغالية سابقة وتحولت من مجرد قرية صيد صغيرة إلى ميناء ضخم ،غير أنه في السنوات الأخيرة تحولت ملاهى القمار لتصبح المصدر الرئيسى للدخل.

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