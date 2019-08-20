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عناصر من القوات المسلحة تشارك فى التدريب المصرى الروسى البيلاروسى حماة الصداقة ٤ ..صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:54 ص
عناصر القوات المسلحة
عناصر القوات المسلحة
محمد إبراهيم
تشارك عناصر من القوات المسلحة في التدريب المشترك "حماة الصداقة - 4" والذى تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذي يقام بجمهورية روسيا الإتحادية خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

وأتمت القوات المصرية المشاركة فى التدريب كامل الإستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعى خلال مراحل التدريب والتى تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة فى التدريب.

يأتى التدريب "حماة الصداقة - 4" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات ، والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقًا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.
عناصر من القوات المسلحة تشارك فى التدريب المصرى الروسى البيلاروسى حماة الصداقة ٤ ..صور
عناصر من القوات المسلحة تشارك فى التدريب المصرى الروسى البيلاروسى حماة الصداقة ٤ ..صور

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