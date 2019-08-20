ضبط 52 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.





وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 47 مخالفة للمخابز البلدية, منها 20 مخالفة لنقص الوزن، و7 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, ومخالفتين لعدم وجود ميزان, و18 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة، في مجال الأسواق تم ضبط 4 مخالفات منها، مخالفتين لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومخالفة لمنتجات مجهولة المصدر, ومخالفة لعدم وجود شهادة صحية, وفى مجال البترول تم ضبط مخالفة لمحطة وقود بدون ترخيص.





وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.





وفي سياق متصل تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية من ضبط 20 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية لقرية بنى عبيد.





وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المركز ضرورة الاستمرار فى الحملات يوميا منعا للاستغلال واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم من أي ضرر.