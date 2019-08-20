ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 52 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:48 م
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 47 مخالفة للمخابز البلدية, منها 20 مخالفة لنقص الوزن، و7 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, ومخالفتين لعدم وجود ميزان, و18 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة، في مجال الأسواق تم ضبط 4 مخالفات منها، مخالفتين لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومخالفة لمنتجات مجهولة المصدر, ومخالفة لعدم وجود شهادة صحية, وفى مجال البترول تم ضبط مخالفة لمحطة وقود بدون ترخيص. 

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية من ضبط 20 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية لقرية بنى عبيد.

وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المركز ضرورة الاستمرار فى الحملات يوميا منعا للاستغلال واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم من أي ضرر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين المنيا تحرر 54 مخالفة في حملات تفتيشية

تحرير 51 محضرا تموينيا مخالفا فى المنيا

تحرير 40 محضرا تموينيا مخالفا بالمنيا

ضبط 45 مخالفة تموينية في حملة بالمنيا

خلال حملات تفتيشية في المنيا.. تحرير 114 محضراً تموينياً

لضبط الأسعار.. تحرير 66 محضرا تموينيا خلال حملات في المنيا

ترشيحاتنا

هل يقبل الله دعاء الأم على أبنائها .. البحوث الإسلامية يجيب

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

تعرف على تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لـ أمين عام المجلس الأعلى للإعلام متلبسا بالرشوة

أفضل لاعب فى كأس العالم لكرة اليد للناشئين: نخطط لحصد اللقب منذ عامين.. فيديو

عهدتك أقوى وأشرس.. رسالة مؤثرة من رامي جمال لـ اليسا بعد قرار الاعتزال

هيفاء وهبي توضح السبب الرئيسي لاعتزال اليسا الغناء

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

استفز أحمد شوبير.. كيف أغضب محمد صلاح المصريين بشأن عمرو وردة؟

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها