شاهد.. حبس لاعب كرة قدم إنجليزي عامين لضربه سيدة

قررت محكمة بلندن حبس لاعب كرة قدم بلطجي عامين، بعد اعتدائه على سيدة باللكم العنيف وجذبها من شعرها في هجوم سافر ودموي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وصفت محكمة لندن، لاعب كرة القدم الواعد أندرو أكينجباجي، البالغ من العمر 24 عامًا، بأنه "خطر على النساء" بعد اعترافه بالاعتداء على كريستال البالغ من العمر 21 عامًا خارج ملهى ليلي جنوب لندن في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الميلادية 2019.



وصور اللعب عبر كاميرات المحيطة بمكان الحادث وهو يعتدي بطريقة عدوانية على الشابة العشرية، حيث أقدم على لكمها وجرها من شعرها بعنف وقوة.