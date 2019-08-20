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فن

900 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم خيال مآتة أمس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:30 م
فيلم خيال مآتة
فيلم خيال مآتة
نورا نبيل
أوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن فيلم "خيال مآتة"، بطولة أحمد حلمي حقق أمس، الاثنين، إيرادات بقيمة 902 ألف و619 جنيها.

"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

ويمثل فيلم "خيال مآتة" عودة للنجم أحمد حلمى بعد آخر أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.

ولكن فيلم "خيال مآتة" تعرض لانتقادات كثيرة من قبل النقاد والمشاهدين بداعي أن قصته ضعيفة وأنه لا يليق بمشوار أحمد حلمي الفني.

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