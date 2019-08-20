قبل انطلاق الموسم.. أبرز صفقات الدورى السعودى

ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل الموافق 22 من أغسطس.



وبدأ العد التنازلي على غلق سوق الانتقالات الحالي، وشهدت هذه الفترة تعاقد الأندية السعودية مع عدد من المحترفين المميزين.



وفيما يلي سوف نستعرض أبرز صفقات الفرق المشاركة استعدادًا لموسم 2020-2019:



الأهلي السعودي



أبرم أهلي جدة عدة صفقات في فترة الميركاتو السعودي، كانت الأولى تعاقده مع مدافع نادي الحزم خالد البركة، بعقد يستمر حتى 2024.



والصفقة الثانية مع سلطان مندش، لاعب وسط نادي الفيصلي، ليكون في صفوف النادي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.



وأعلن أيضا تعاقده مع المدافع البوسني ارفين زوكانوفيتش لاعب جنوى الإيطالي لمدة عامين.



الهلال السعودي



تعتبر صفقة أمير كردي من أبرز صفقات الهلال هذا الموسم، فتعاقدوا مع اللاعب لمدة ثلاث مواسم، وسبق للاعب أمير كردي، اللعب في صفوف الأهلي السعودي، قبل أن يرحل إلي النادي اليوناني بانيونيوس اليوناني في صفقة انتقال حر.



الشباب السعودي



أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، تعاقده مع الكولومبي دانيلو أسبريلا، مهاجم فريق الفيحاء المعار من العين الإماراتي، و حصل النادي على خدمات اللاعب لمدة عامين ابتداءً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء إعارته مع الفيحاء.



كما أعلنوا ضم عبد الله الشامخ؛ لاعب الرائد و محمد عطيه لاعب أحد لمدة ثلاث سنوات.



الاتحاد السعودي



وقع نادي الاتحاد مع المدافع حمدان الشمراني،القادم من صفوف الفيصلي، بعقد يمتد حتى 2023.



كما أعلن النادي رسميا أنضمام عبد الله المالكي، لاعب الوحدة السعودي السابق، بالإضافة إلي عبد الرحمن عبود القادم من الاتفاق السعودي.



النصر السعودي



ضم النصر السعودي الثنائي صالح آل عباس، وعبدالفتاح آدم، لتعزيز هجوم الفريق أستعدادا للموسم الكروي المقبل.