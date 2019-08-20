تعرف على الفتاة الباكستانية التي اتهمت الممثلة بريانكا تشوبرا بدعم الحرب النووية

شنت مواطنة باكستانية حربا سياسية ضد الفنانة الهندية بريانكا تشوبرا حيث اتهمتها بأنها تدعم الحرب النووية بين البلدين بسبب تغريدة سابقة لـ بريانكا تشوبرا على موقع تويتر تؤيد فيها الجيش الهندي.



ويزعم البعض أن المواطنة الباكستانية ممولة لإثارة الجدل حول نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا، قبل عدة أيام، ولكن تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشف بعض المعلومات عنها.



تدعى الفتاة عائشة مالك، باكستانية الجنسية، عملت ناشطة نسوية، وعن تواجدها بالولايات المتحدة فهي تدرس بها منذ فترة طويلة، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة شرق واشنطن في تشيني، بواشنطن.



وعملت عائشة في مجلس سبوكين للأديان، والذي يساعد الأقليات الدينية في أعقاب جرائم الاضطهاد والكراهية.



وفسرت عائشة مالك فيما بعد لصحيفة نيويورك تايمز إنها لم تقصد الحضور بنية توجيه أية تهم لها، ولكن خلال حضورها الجلسة النقاشية المفتوحة استفزها حديث بريانكا عن مناقشتها لأعمالها الإنسانية، مضيفة: "مئات الممثلين في الهند غيرها غردوا بنفس الكلمة.. أنا ممنونة لأنها تفهمت غضبي وخوفي على أهلي من تصاعد الأزمة، وعالج الموقف باحترام ونحن ممتنون لها".



وتابعت عائشة مالك قولها "لم أفعل هذا من أجل الشهرة. لقد كانت من المفضلين لدي دائمًا، ولم استخدم أي كلمة لاضايقها لأنني حرفيًا لا أهتم".



وكانت عائشة مالك قد هاجمت بريانكا تشوبرا، في الجلسة المفتوحة على شرف إحدى المؤتمرات التابعة لشركات مستحضرات التجميل في لوس أنجلوس وقالت: "من الصعب سماعك وأنت تتحدثين عن الإنسانية، لأنني كجارة باكستانية أعرف أنك منافقة"، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.



وتابعت عائشة هجومها بذكر تغريدة كانت قد كتبتها بريانكا تشوبرا في 26 فبراير قالت فيها «جاي الهند» أي «النصر للهند» مرفقة بهاشتاج قوات الجيش الهندية، مضيفة: «أنت سفيرة اليونيسيف للسلام وتشجعين الحرب النووية ضد باكستان، لا يوجد فائز من الحرب، هناك الملايين مثلي في باكستان دعموا أعمالك في بوليوود".



وكانت المواطنة الباكستانية تود قول المزيد ولكن تدخل المنظمون للمؤتمر الصحفي ومنعوها من استكمال الحديث بسحب المايكروفون منها.