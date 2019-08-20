أحمد كريمة يوضح هل يأثم من ترك عمل العقيقة للمولود

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العقيقة سنة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولكن ليست مؤكدة.



وأضاف كريمة، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن العقيقة لو كانت مؤكدة لاقتربت من الواجب وهذا ما لم يقل به أحد لأنها من النوافل، وإن كان هذا الحديث ليس تقليلا من أهميتها، كما فى الحديث القدسى "ما تقرب إليّ عبدي بشيء مما أحب إلا مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه.. الحديث".



وأشار إلى أنها سنة من عجز عن فعلها فلا حرج عليه لضيق ذات اليد، وإن كانت سنة مؤكدة لأدى ذلك إلى الحرج.