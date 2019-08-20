هيحمل مصر أعباء إضافية.. برلمانية تعلق على علاج المصريين بالخارج

علقت سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على قانون تنظيم علاج العاملين بالخارج والمواطنين وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، معقبًة:" علاج المصريين بالخارج هيحمل مصر أعباء إضافية".



وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية في حالة بناء ولا يمكن أن تحملها اعباء تضاف على كاهلها ونتمنى فقط أن تقوم بعلاج المصريين بالداخل على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها تتفق مع النائبة في جزئية أن يكون هناك صندوق يعتمد على تحصيل رسوم على وثائق السفر للخارج وصرفها في حالة الحاجة إلى ذلك.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن وزارة الهجرة تقوم بجهود كبيرة في هذا الأمر من حيث تقديم تسهيلات خاصة لنقل الجثامين من إجراءات وغير ذلك من الأمور التي تعود بالنفع على المواطن المصري في أي دولة خارجية.



وكشفت النائبة غادة عجمي، عن مصير قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، والذي تقدمت به منذ حوالي 3 سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة رغم مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية.



وأردفت عجمي فى بيان لها أن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس بعد تقدمها بطلب استعجال لنظر هذا القانون،لاسيما وأنه تبين احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، حيث أنه تم تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، مما يعد أمرا غير مقبولا.