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محمد القرش: خطة لزراعة البنجر على مساحة 400 ألف فدان .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:37 م
بنجر السكر
بنجر السكر
عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحقيق نجاح كبير في زراعة البنجر في العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك النجاح شجع العديد من الشركات للاستثمار في مجال زراعة البنجر.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية أن هناك خطة لزراعة 400 ألف فدان من البنجر، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة، لديها خطة لزراعة القمح أيضا، موضحا أن مزرعة الوزارة في منطقة غرب غرب المنيا بدأت تتلقى تعاون من الشركات هناك لصناعة السكر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم استهلاك المنتج المحلي، والذي يغطي الاستهلاك بنسبة 80%، مشيرا إلى أنه يتم استيراد باقي احتياجات مصر بنسبة 20%.

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