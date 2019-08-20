علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

علاج غازات البطن عند الاطفال





- نقع الفاصوليا الجافة في الماء خلال الليل ، ثم تفريغ الماء وطهي الفاصوليا المنقوعة في ماء جديد. هذا يمكن أن يساعد في منع الغاز والنفخ.

- ساعدي طفلك على ألا يبتلع الهواء وتأكدي من أن طفلك لا يشرب من خلال الشليموه ، والابتعاد عن مضغ العلكة.

- توجد بعض الادوية دون وصفة الطبيب لعلاج الطفل يمكن استخدامها فى علاج غازات البطن للاطفال ، ولكن يجب قراءة النشرة الداخلية جيدا .. اذا كان الطفل يعانى من اى مشكلة صحية اخرى او مرض مزمن فيجب استشارة الطبيب المختص .

- دواء السيميثيكون من الادوية الفعالة فى علاج الغازات عند الاطفال ويوجد تحت عدة اسماء تجارية مثل Gas-X ، فهو يعمل على تقليل

- الانتفاخ عن طريق جعل الطفل يخرج غازات البطن من خلال التجشؤ .



- ينبغى على الآباء اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند اعطاء الطفل أدوية مضادة للحموضة بدون وصفة طبية، لأن أغلب هذه الأدوية تحتوي على الأسبرين الممنوع استخدامه لمن هم أقل من 20 سنة.

- أقراص الفحم المنشط ، مثل CharcoCaps ، قد تقلل الرائحة من الغاز الذي يمر به طفلك.

- إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في اللاكتوز ، فيمكنك إعطاءه الأدوية الخاصة بها مثل Lactaid بمنتجات الألبان لمنع الغاز والنفخ.

- اجعلي طفلك يمارس بعض التمارين التى تساعد على تنظيم حركة المعدة بانتظام .

- يعد دواء كوليك كالم من الادوية ذات الفعالية الكبيرة لـ علاج غازات البطن للاطفال والانتفاخ وتشنجات المعدة وألم في التسنين وحتى الفواق، إلا أن الأطباء فى السنوات الأخيرة اتفقوا على عدم استخدامه فى حالات الاطفال الرضع وأن السن المناسبة لعلاج الاطفال بهذا الدواء ابتداء من 6 سنوات، ولا يسمح باعطائه للاطفال الصغار الا فى حالات نادرة وضرورية يحددها الطبيب.



علاج غازات البطن للرضع



معاناة الأطفال والرضع من الغاز والمغص مشكلة شائعة لاخوف منها وتحدث لمعظم الاطفال ولكن بعض الرضع يستمر الأمر معهم طويلا مما يتطلب علاج غازات البطن للرضع.



عرض موقع " tummycalm " أهم طرق علاج غازات البطن للرضع :

- طريقة اطعام الرضيع.. ارضعي طفلك بالزاوية ابقِ رأس طفلك ورقبته مرتفعين فوق بطنه أثناء الرضاعة إذا تمت تغذيته بالزجاجة ، فقم بإرضاعه في وضع رأسي وقلب الزجاجة قليلًا حتى يرتفع الهواء إلى الأعلى أثناء ذلك.

- تأكدي من أن فم طفلك يثبت بشكل صحيح وأن كل رضاعة ليست سريعة جدًا ولا بطيئة جدًا بمعنى ان يكون تدفق اللبن لفم الطفل بسرعة متوسطة .

- استخدم الزجاجة المناسبة والصيغة الصحيحة في حالة تغذية الزجاجة وأفضل نوع من الزجاجة هو حلمة ناعمة تلتف حول فم وشفتي طفلك وبالتالي تمنع تدفق الهواء مع الحليب.



علاج غازات البطن بالاعشاب

الأعشاب من أفضل الوسائل العلاجية التى تلجأ لها الامهات لعلاج المشكلات الصحية المختلفة للاطفال لانها لاتحتوى على مواد كيميائية وآثارها الجانبية محدودة .



والانتفاخ والمغص والغازات من اكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الاطفال فى مختلف دول العالم.. لذا قدم موقع " ecoparent " أبرز طرق علاج غازات البطن عند الاطفال بالاعشاب .



نعناع البري

يستخدم النعناع البري لأغراض طبية عديدة منها علاج مشاكل الجهاز الهضمى وتقوية المناعة والمساعدة فى اراحة الاعصاب واسترخاء في الجهاز العصبي ، بالاضافة الى أنه مفيد فى علاج الصداع والارق والزكام عند الاطفال الصغار.



ولكن قد يرفض بعض الاطفال تناوله لأنه ذو طعم مر لذلك ينصح بإضافة بعض المواد المحلية له عند تقديمه للصغار، مثل: عسل النحل أو أوراق ستيفيا، وتذكر انه يجب الامتناع عن إعطاء العسل لطفل أقل من 12 شهرًا لأن هناك خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.



نعناع

يعتبر شاي النعناع المشهور دائمًا مثاليًا للأطفال الذين يعانون من الامساك أو الانتفاخ أو التشنجات البطنية أو المغص أو غازات البطن بغض النظر عن السبب فى المعاناة من هذه المشكلات الصحية فإنه يساعد فى تخفيف حدتها من خلال تناوله فى صورة مشروب دافئ.



يحذر من الافراط فى استخدام النعناع فى علاج غازات البطن عند الاطفال لان الزيادة المبالغ فيها تؤدى إلى تفاقم أو تسبب ارتجاعًا ، لذلك ينصح الاطباء بتناول ما لا يزيد عن 2-3 أكواب من شاي النعناع يوميًا.



بابونج

كما يدعم البابونج الهضم وهو رائع للشرب قبل الوجبات لتحفيز عملية الهضم. إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في المعدة من تناول الكثير من الحلويات ، فإن البابونج هو الخيار المفضل لتخفيف الانزعاج، بالإضافة إلى ذلك ، يسترخي البابونج الجهاز العصبي ويعمل كمضاد للالتهابات، مما يجعله عشبًا رائعًا لاستخدامه مع طفل التسنين أو طفل شديد أو مصاب بالتوتر.



أما عن الاستخدامات الاخرى للبابونج لعلاج المشاكل الصحية عند الاطفال فيمكن استخدامه فى التخلص من الآم التسنين عند الاطفال من خلال تجميد الشاي في مكعبات ثلجية صغيرة ووضعه في وحدة تغذية للطعام لامتصاصه ومضغه، كما يمكن استخدام البابونج لعلاج القلق والارق عند الاطفال من خلال شرب كوب من الشاي الدافئ قبل ساعة من النوم لمساعدتهم على الاسترخاء والاستعداد للنوم. إذا كان لديك طفل يعاني من مشاكل التبول اللاإرادي ، اطلب منهم شرب الشاي بعد العشاء بفترة قصيرة.



الشمر

الشمر من الاعشاب الفعالة فى علاج مشاكل الجهاز الهضمي والتسنجات والانتفاخ و غازات البطن للاطفال والرضع ، هذا فضلا عن مذاقه اللذيذ الذي يجعل من السهل اطعام الطفل به واستخدام هذه العشبة للأطفال الذين يعانون من انخفاض الشهية أو الذين يعانون من الغثيان والقيء. إذا كانت المشكلة هي الغثيان والقيء ، فمن الأفضل أن يشرب الطفل رشفات صغيرة في وقت واحد.



الكركديه

الكركديه زهرة جميلة تنمو في مناخات دافئة وهي عشب كبير لدعم المناعة. يستخدم بشكل أفضل للأطفال الذين يعانون من البرد ، أو الكثير من البلغم، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C ، وله طعم حامض قوي ولون أحمر جميل يحب الأطفال، ويجب عدم الاسراف فى اعطاء الطفل الكركديه واستخدامه بحذر لأن هذه العشبة يمكن أن تكون بمثابة ملين خفيف .



غازات البطن من أكثر المشكلات الصحية الشائعة عند الاطفال والرضع وهى تتكرر للطفل عدة مرات طوال حياته وتسبب للطفل آلاما شديدة تصل فى بعض الاحيان لحد الصراخ والبكاء وعدم القدرة على تناول الطعام.. لذا يجب على الأب والأم معرفة أهم طرق علاج غازات البطن عند الاطفال.فى أغلب الحالات يصاب الطفل بغازات البطن نتيجة تناول بعض الاطعمة بكميات كبيرة او بشكل خاطئ يتسبب فى تكون غازات البطن فإذا كان هذا هو السبب فيمكن تخصيص اجندة صغيرة لتدوين الاطعمة التى تسبب الغازات لطفلك بعد تناولها.وذكر موقع " myhealth.alberta " بعض الأمثلة للأطعمة التي تسبب الانتفاخ ويجب الابتعاد عنها عند علاج غازات البطن للاطفال:- الأكلات المقلية والدسمة.- الفاصوليا والفول والبقول.- بعض الخضروات مثل الكرنب ، والقرنبيط ، والخيار ، والخرشوف ، والفلفل الأخضر ، والبصل ، والبسلة ، والفجل ، والبطاطس النيئة.- الفواكه مثل المشمش والموز والبطيخ والخوخ والكمثرى والتفاح .- إذا كان طفلك يعاني من مشاكل مع اللاكتوز ، فتجنب منتجات الألبان مثل الحليب والجبن.- القمح ونخالة القمح .