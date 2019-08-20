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مخاطر السمنة .. ولهذا السبب انتشرت لأكثر من الضعف في الآونة الأخيرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:00 م
مخاطر السمنة
مخاطر السمنة
آية التيجي
قال الدكتور هشام عبد الله استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام، إن السمنة المفرطة تعد عامل خطر للعديد من الأمراض المزمنة كالقلب والسكري.

مشيرا إلى أن البدانة تعزز من نمو الورم السرطاني وتكراره، وتقلل من فرص النجاة، فضلا عن أنها تعيق الجهاز المناعي من التصدى للأمراض، وتؤدي إلى الاكتئاب.

وأوضح عبد الله في بيان صرح به اليوم، أن السمنة زادت بأكثر من الضعف منذ عام 1980؛ ووفقا لاحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، كان في عام 2014، أكثر من 1.9 مليار بالغ، من سن 18 عاما فأكثر، زائدي الوزن، بينما كان أكثر من 600 مليون شخص منهم مصابين بالسمنة.

وأشار عبدالله، إلى أنه في عام 2014 كان 39% من البالغين في سن 18 عامًا فأكثر زائدي الوزن، وكان 13% منهم مصابين بالسمنة، فيما كان هناك 41 مليون طفل دون سن 5 سنوات زائدي الوزن أو مصابين بالسمنة.

وتابع عبد الله، إلى أن زيادة مؤشرات السمنة ترجع الى عدم التزامنا بنظام غذائي صحي، وتناول الأطعمة غير الصحية، والوجبات السريعة، بالإضافة إلى غياب الوعي عن أهمية ممارسة الرياضة، وعدم النوم المنتظم، والامتناع عن التحرك والمشي لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل يوميا.

وأكد عبد الله، أن السمنة لها تأثير سلبي مباشر على مفاصل الركبتين ومفصل الفخذ ومفاصل الظهر والعمود الفقري، منوها بأن السمنة تؤدي لزيادة التحميل على هذه المفاصل، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها وزيادة الاحتكاك بين غضاريف المفاصل والعظام.

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