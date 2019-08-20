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نشأت الديهي: السيسي منح منتخب اليد وسام الرياضة وتحدث معهم كأب لأبنائه.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:58 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي نشات الديهي أنه كان هناك احتفالات شعبية اليوم لاستقبال منتخب اليد للناشئين الذي حصل على بطولة العالم، مؤكدا أن هذا المنتخب رفع رأس مصر عاليا وكان هناك استقبال جماهيري حافل لهم بمطار القاهرة.

وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم أن منتخب الناشئين قد رفع الروح المعنوية لدى المصريين وأثبت أن الشعب المصري قادر على ميلاد نجوم من ذهب مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من هنأ هذا المنتخب.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الرئيس السيسي استقبل المنتخب اليوم وقام بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى تقديرا لما حققوه وتحدث إليهم الرئيس كلام أب لأبنائه وقدم الدعم الكامل لهم.

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن هؤلاء الأبطال يستحقون هذا التكريم والوطنية التي أدوا بها هي رسالة للجميع بأن من جد وجد.

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