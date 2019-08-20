رئيس حي العمرانية: إغلاق وتشميع المقاهي غير المرخصة .. فيديو

قال محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، إن ملف الإشغالات يتم متابعته بشكل دوري من جانب وزير التنمية المحلية، والمحافظ، مشيرا إلى أن المقاهي المخالفة غير المرخصة يتم إغلاقها وتشميعها.



وأضاف نور الدين، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الإشغالات بعد رفعها والتعامل معها تعود مرة أخرى برفع الشمع من جانب صاحب المقهى، والذي يعرضه للعقوبة.



وأوضح رئيس حي العمرانية، أن الدولة لا تقف في حرب ضد المواطن، ولكن يتم دعوة المواطنين بشكل دائم بالالتزام بحدود ترخيصهم، والمكان المخصص لهم.



من جانبها أكدت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنها تواجه مشكلة البناء بدون ترخيص، أو عدم الالتزام بالمساحة المخصصة في الترخيص.



