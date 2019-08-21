سداد يصل لـ 20 عاماً.. تعرف على مميزات قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة لعملائه قرض التمويل العقاري بمميزات عديدة منها الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، التي يدعمها البنك المركزي المصري "CBE" وصندوق التمويل العقاري "MFF"، لتمويل الأفراد ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط من أجل شراء وحدات سكنية في المجتمعات الحضرية الجديدة مثل في تنظيم البرنامج.





مميزات قرض التمويل العقاري:

= الحد الأدنى للعمر 21 سنة والحد الأقصى للعمر 53 سنة

= فترة السداد من 7 سنوات إلى 20 سنة

= الحد الأدنى للدفع المقدم لسعر الوحدة هو 15 % والحد الأقصى 40 %