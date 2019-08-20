ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريق MTM يعود لجمهور الإسكندرية بعد غياب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:09 م
MTM
MTM
نبيل العدوى
يعود فريق "إم تى إم" MTM إلى جمهور الإسكندرية من خلال مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء.

MTM من أقدم تجارب فرق الراب فى مصر، وتضم فى شكلها الجديد الثنائى مايكى وتاكى فى التكوين الأساسى للغناء.

وينشغل الفريق حاليًا فى وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشرع ألبومها الجديد المقرر ظهور بشائره للنور قبل نهاية العام الجارى، بعدما اعتادت طوال السنوات الثلاث الماضية على الإطلالة بأغنية منفرد.

يذكر أن التوقف المفاجئ للفريق جاء نتيجة مرورهم بمشاكل إنتاجية، حالت دون ظهور أغاني جديدة لهم، وقد أكد الأعضاء أنه في تلك الفترة، ثم جاء العام 2011، واندلعت ثورة يناير، ولم يكن المجتمع يرغب في هذا اللون من الغناء.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

بعد فوزهم بـ كأس العالم.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي لـ منتخب ناشئي اليد

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

مش فاهم حاجة.. إبراهيم سعيد يسخر من تصريحات صلاح عن مرض وردة

الأبواب ستفتح تلقائيا .. تواليت ذكي يفضح أصحاب التصرفات المشينة.. تفاصيل

الداخلية : مصرع 11 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع القوات فى العريش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير