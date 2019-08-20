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الآثار: قصر البارون قد تم تأسيسه على يد مؤسس مصر الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:35 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار بأن قصر البارون قد تم تأسيسه على يد مؤسس مصر الجديده البارون إمبان حيث كانت منطقى صحراوية واغلب الناس كانوا يعتبرونه شاذ التفكير ولكن كان لديه خطة وتخطيط جيد للمدينة .

وأضاف مصطفى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " أنه بدأ فى إنشاء القصور والفيلات وربطها مع القاهرة بخط الترام واختار لقصره نموذج عثر على تصميمه فى باريس .

وتابع أن القصر استمر فترة البارون وأسرته وانتهى أسرة سورية ثم انتقلت ملكيته لوزارة الاثار وانشئ عام 1911 مشيرا الى ان المتبقي من القصر العمارة الخاصة به فقط ولكن لم توجد به مقتنيات.

واستكمل أنه سيتم الانتهاء من عمليات الترميم فى غضون ثلاثة شهور مشيرا الى أن الأعمال الجارية قد انتهت بنسبة 85% .

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