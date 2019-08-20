مجد القاسم يستعد لمهرجان القلعة الدولي بمصر

يستعد الفنان السوري مجد القاسم لاحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورتة الـ 28 والمقام تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 27 من أغسطس الجاري علي مسرح المحكي٣.



وقد أعد مجد القاسم برنامج غنائي مميز للحفل من اجمل اغنياتة القديمة والحديثة ومواويلة التي اشتهر بها مثل غمض عنيك وقسوة قلبك وموال ويامن هواه وغيرها من الاغنيات.



كما قام مجد القاسم، منذ أيام باحياء حفل ثالث أيام عيد الاضحى بالقاهرة وبعدها اتجه مباشرة إلي لبنان لاحياء ثلاثة حفلات بمناسبة عيد السيدة تحت إدارة منظم الحفلات موسي بربر وكانت سهرات مميزة قدم مجد من خلالها مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور اللبناني.



وبعد انتهاء الحفلات يعود، مجد القاسم، مرة أخري لتسجيل باقي أغنيات البومة الجديد "باقة ورد" الذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، ومنهم: (صلاح عطية ومحمود شوفي وخالد عبد الفتاح وأحمد بدر وسيرجيو وسيد راضي وباسم منير وريمون فايق وحازم جربوع.



وتم تسجيل بعض أغنيات ألبوم مجد القاسم، ومنها: "باقة ورد، خال يا خال، وقدرنا اللي يقدرنا" ومن المقرر طرح الألبوم بداية الشتاء القادم.