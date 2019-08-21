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تعليم

تنسيق الثانوية العامة 2019 .. تعرف على موعد بدء المرحلة الثالثة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 ، إعلان موعد انطلاق المرحلة، والذي من المقرر يعلن بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، سيكون بعد غد الخميس، بالإضافة إلى إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة والتي من المرجح أن تبدأ يوم السبت المقبل.

وجاء الحد الأدنى بالمرحلة الثالثة من التنسيق، لـ الشعبة العلمية البالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجات، والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجات بنسبة 50%، حيث يتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة .

وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

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