المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة في السودان: سأكون رئيس وزراء لكل المواطنين

أكد الاقتصادي الدولي الدكتور عبد الله حمدوك، المُرشح التوافقي لتولي منصب رئيس الوزراء في السودان، أنه سيكون رئيس وزراء لكل أهل السودان.





ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، على موقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، عن عبد الله حمدوك، قوله، إن التوافق الذي حظي به ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء، عبء كبير على عاتقه، لافتا إلى أن وضع السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها.





وأكد عبد الله حمدوك ضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية في الخارج إلى الإسهام في مشروع نهضوي سوداني.





ومن المقرر أن يعود عبد الله حمدوك دوك إلى الخرطوم اليوم الأربعاء، على أن يؤدي اليمين الدستورية، مساء، أمام "مجلس السيادة"، الذي أعلن تشكيله أمس الثلاثاء، ليتسلم السلطة.





وأناط الإعلان الدستوري بقوى إعلان "الحرية والتغيير" اختيار رئيس الوزراء منفردة، وهى توافقت على عبد الله حمدوك، والمجلس العسكري الانتقالي رحب من جانبه، بهذا الاختيار.



