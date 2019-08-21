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مرأة

بعيون جريئة.. مي سليم تبرز أنوثتها بـ اطلالة مثيرة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:36 ص
آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة جميلة، وجذابة للغاية.

وظهرت مي سليم بـ بلوزة باللون البيج، مع عصبة رأس باللون الأسود، وهو ما أبرز من أناقتها، وجمالها الخلاب.

وأبرزت مي سليم وإطلالتها بترك شعرها تحت عصبة الرأس منسدلا عبر كتفيها لتبرز من إطلالتها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي سليم إطلالتها بارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة مميزة، وغير متكلفة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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