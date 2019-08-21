هشام عباس يحيي حفلاً في مهرجان القلعة.. الأحد

يحيى المطرب هشام عباس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد والذى يتم طرحه فى الفترة المقبلة.





ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما.



