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فن

هشام عباس يحيي حفلاً في مهرجان القلعة.. الأحد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:38 ص
هشام عباس
هشام عباس
أحمد إبراهيم
يحيى المطرب هشام عباس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد والذى يتم طرحه فى الفترة المقبلة.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما.

يذكر أن هشام عباس طرح أغنية "شارى بالغالى" من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.. ويقول مطلعها: يا مسهل يارب اكتبهالى قلبى اقبل دعاه، أيوه هى دى بس اللى فى بالى منها بقى لله، شارى بالغالى بطلى تغالى، جامع اخوالى أوعى تتعالى كل راسى مالى حالى محتالى قالوا سحرالى قلت تحلالى.

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