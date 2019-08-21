طائرات الجيش الليبي تدك مواقع تابعة لـ ميليشيات الوفاق

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، استهداف سلاح الجو، عددا من المواقع في العاصمة طرابلس.



ووفقا لما نشره المركز الإعلامي للجيش الليبي على صفحته على فيسبوك، استهدفت طائرات تابعة للجيش مواقع الميليشيات في عدد من تمركزاتها في العاصمة طرابلس.



في وقت سابق تجددت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، جنوب طرابلس.



ووفقا لما نشرته العربية، سقط قتيل غرب طرابلس، في الوقت الذي تلقي فيه الجيش الوطني الليبي، تعزيزات عسكرية جديدة، ودفع بها إلى المعارك في طرابلس، لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في العمليات القتالية.



وبحسب ما أشارت اليه العربية، تجددت الاشتباكات على طريق الأبيار في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية، طرابلس.