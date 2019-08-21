شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها على فيس بوك، منشورًا علقت من خلاله على واقعة القبض على أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام، في قضية رشوة.





وكتبت ياسمين الخطيب: "خبر القبض على الأستاذ أحمد سليم، أمين الأعلى لتنظيم الإعلام، مُربك جدًا.. تعاملت معه بشكل شخصي، وأشهد للرجل بجميل خُلقه، الأمر الذي يُشعرني بالأسى لتورطه في قضية فساد".





وأضافت ياسمين الخطيب: "لكني في الوقت ذاته منبهرة -جدًا- بنشاط الأجهزة الرقابية وجُرأتها، وأقول جُرأتها، لأن المتورط، في منصب شديد الحساسية، وكان من الممكن أن تتم الطرمخة على الموضوع، توجسًا من المساس بهيبة الدولة مثلًا".



