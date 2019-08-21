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ارتفاع أعداد ضحايا عرس أفغانستان الدامي إلى 80 قتيلا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:10 ص
عرس أفغانستان الدامي
عرس أفغانستان الدامي
رويترز
أعلنت السلطات الأفغانية ارتفاع قتلى الهجوم الإرهابي على عرس، في العاصمة كابل، ليلة السبت الماضي، إلى 80 شخصًا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن ارتفاع عدد القتلى، جاء بسبب وفاة عدد من المصابين بالمستشفيات.

وكان عشرات الأشخاص داخل قاعة الزفاف عندما وقع الانفجار الذي وقع عند منصة القاعة الكائنة في مبنى مكون من طابقين.

وذكرت تقارير أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا كان يرتديه مباشرة قرب المنصة التي كان يدار منها العرس.

ونفت حركة "طالبان" مسئوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في الفترة الأخيرة، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الهجوم.

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