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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:12 ص
كرة قدم
كرة قدم
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأربعاء الموافق 21 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات في تحديد المتأهل لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب الكرواتي X روزنبورج النرويجي - 9:00 مساءً -

يونج بويز السويسري X النجم الأحمر الصربي - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

أوليمبياكوس - اليونان X كراسنودار الروسي - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3


كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)

الرفاع البحريني X هورسيد الصومالي - 7:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1


اتحاد طنجة المغربي X الزوراء العراقي- 10:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1

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