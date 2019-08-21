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فن

الأحد.. هشام عباس يحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:01 ص
هشام عباس
هشام عباس
شيرى نبيل
يقدم الفنان هشام عباس حفلا غنائيا، يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانيه القديمة والحديثه من ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال أيام.

يذكر أن هشام عباس طرح مؤخرا أغنية "شارى بالغالى" من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

ويقول مطلع أغنية "شاري بالغالي": "يا مسهل يارب اكتبهالى قلبى اقبل دعاه، أيوه هى دى بس اللى فى بالى منها بقى لله، شارى بالغالى بطلى تغالى، جامع اخوالى أوعى تتعالى كل راس مالى حالى محتالى قالوا سحرالى قلت تحلالى".

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