أنجلينا جولي في كوريا الجنوبية لحضور حفل قبول ابنها في الجامعة

تزور النجمة العالمية أنجلينا جولي كوريا الجنوبية حاليا، لحضور حفل قبول ابنها الأكبر مادوكس جولي-بيت في جامعة يونسي في 26 أغسطس الجاري.



وشوهدت نجمة هوليوود وفقا لصحيفة "كوريا تايمز" على الإنترنت، وهي تتناول طعام العشاء مع نجلها وحظيت صورها بمشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقبل مادوكس، وهو نجل أنجلينا بالتبني من كمبوديا، في كلية أندروود الدولية بجامعة يونسي لدراسة علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية.