البيطريين: انتشار الديدان على شواطئ الإسكندرية مسئولية الصرف الصحي

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن مشكلة انتشار ديدان على شواطئ الإسكندرية وخاصة شاطئ الدخيلة يقع ضمن نطاق مسؤولية هيئة الصرف الصحي، مؤكدًا أن النقابة لا دخل لها في حل الأزمة.





وأضاف "عوض" في تصريح لـ"صدى البلد"، الأربعاء، أنه يجب تشكيل لجان متخصصة من خبراء علوم الحيوان والمعاهد البحثية، ومن وزارة الصحة واساتذقسم علوم الحيوان بكلية العلوم، لمعرفة سبب ظهور الديدان على شواطئ الإسكندرية وخاصة شاطئ الدخيلة.





وأكد الحسيني أنه يجب تحليل المياه المحيطة وتحليل أنسجة وخلايا تلك الديدان بالتعاون مع وزارة البيئة، للوصول لسبب وجودها وانتشارها بهذة الكمية، بالإضافة إلى التأكد بعدم قدرة ديدان شاطئ النخيلة على نقل عدوى للإنسان.





وأوضح عضو المجلس أنه يجب أخذ الحيطة والحذر تجنبا لعدم ظهور مشاكل مستقبلية تؤثر على حياة الإنسان أو الأسماك في البحر.



