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البيطريين: انتشار الديدان على شواطئ الإسكندرية مسئولية الصرف الصحي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:07 ص
ظهور الديدان علي
ظهور الديدان علي شواطئ الاسكندرية - ديدان شاطئ الدخيلة
محمد غالي
قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن مشكلة انتشار ديدان على شواطئ الإسكندرية وخاصة شاطئ الدخيلة يقع ضمن نطاق مسؤولية هيئة الصرف الصحي، مؤكدًا أن النقابة لا دخل لها في حل الأزمة.

وأضاف "عوض" في تصريح لـ"صدى البلد"، الأربعاء، أنه يجب تشكيل لجان متخصصة من خبراء علوم الحيوان والمعاهد البحثية، ومن وزارة الصحة واساتذقسم علوم الحيوان بكلية العلوم، لمعرفة سبب ظهور الديدان على شواطئ الإسكندرية وخاصة شاطئ الدخيلة. 

وأكد الحسيني أنه يجب تحليل المياه المحيطة وتحليل أنسجة وخلايا تلك الديدان بالتعاون مع وزارة البيئة، للوصول لسبب وجودها وانتشارها بهذة الكمية، بالإضافة إلى التأكد بعدم قدرة ديدان شاطئ النخيلة على نقل عدوى للإنسان.

وأوضح عضو المجلس أنه يجب أخذ الحيطة والحذر تجنبا لعدم ظهور مشاكل مستقبلية تؤثر على حياة الإنسان أو الأسماك في البحر.

وذكر مستشار محافظة الإسكندرية لشئون البيئة، أن التقرير المبدئي لسحب عينات من شاطئ الدخيلة أشار إلى أن السبب في ذلك هو وجود حيوانات بحرية نافقة جرى إلقاؤها بشكل عشوائي من بعض السفن.

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