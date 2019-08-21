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ثقافة

مصطفى الفقي يستقبل كبير مستشاري المكتبة الوطنية في نيوزيلندا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ونستون روبرت كبير المستشارين بالمكتبة الوطنية في نيوزيلندا، الذي أعرب عن تقديره العميق لمكتبة الإسكندرية، ورغبته في مد جسور التعاون بينها وبين المكتبة الوطنية في بلاده.

من جانبه ، حمل الدكتور مصطفى الفقي ، ونستون ، رسالة شفهية إلى الوزير المختص في بلاده بشأن ترحيب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية في اجتماعه الأخير بدعوة السيدة جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، إلى عضوية المجلس في الوقت الذي تراه، وهو المجلس الذي يضم عددًا من الشخصيات الدولية المرموقة في شتى المجالات.

وأضاف الفقي ، أن الموقف الإنساني العميق الذي أظهرته أرديرن تجاه مواطنيها في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايست تشرش حظي بإشادة عالمية واسعة النطاق، وهو سلوك إنساني وسياسي رفيع يٌحتذى به، جسد قيم التسامح، وقبول الآخر، ورفض العنف، وهي ذات القيم التي تقوم عليها مؤسسة ثقافية عالمية مثل مكتبة الإسكندرية.

وعبر ونستون روبرت، عن تقديره لدعوة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وأشاد بما تضمه المكتبة من مقتنيات مهمة، وأنشطة وفعاليات في كافة المجالات باعتبارها مؤسسة ثقافية شاملة، على أرض مصرية، ونافذة للحضارة الإنسانية على مستوى العالم أجمع.

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