استشهاد 238 صحفيا.. نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف تفاصيل جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الصحفية

أكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن استشهاد الصحفين أنس الشريف ومحمد قريقع، كان مؤلم بشكل كبير، مشيرا إلى انه تعد جريمة تتواصل بشكل يومي من قبل الإحتلال الإسرائيلي من إرتتكاب جرائم حرب ضد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني.

وقال تحسين الأسطل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم تدمير العديد من المؤسسات الصحفية في قطاع غزة، إضافة إلى قيام الإحتلال الإسرائيلي بأستهدافهم لمنع الشعب الفلسطيني والعالم العربي من حقه في الحصول على المعرفة.

وتابع ، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه استشهد حتى هذه اللحظة238 صحفي، إضافة إلى العمل على تدمير المؤسسات الإعلامية.

ودعا تحسين الأسطل إلى تحرك عاجل من قبل الجسم الصحفي الدولي للضغط من أجل إرسال لجان تحقيق دولية وتوفير الحماية الفورية للصحفيين الفلسطينيين.