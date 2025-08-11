الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

استيقظ أهالي قرية "شرنوب" التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على واقعة غريبة وغير مسبوقة أثارت الذعر بين السكان، بعدما لاحظوا انبعاث رائحة غاز من صنابير المياه داخل المنازل، وعند محاولة بعض الأهالي إشعال مصدر النار بجوار الحنفيات، فوجئوا بخروج لهب ناري مباشرة من المياه.

بدت الحادثة في البداية أشبه بمشهد من فيلم خيال علمي، دفعت السكان إلى إبلاغ السلطات المعنية، وسرعان ما انتقلت فرق من شركة الغاز الطبيعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى القرية لمعاينة الوضع والتحقيق في الأسباب.

