طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة هي محور اهتمام كثير من أصحاب قائدي السيارات الخاصة والنقل، نظرًا إلى أهمية ذلك تجنبًا لعدم دفعها، ما قد يترتب عليه سحب تراخيص القيادة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

وزارة الداخلية عكفت على تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين توفيرًا للوقت والجهد، إذ أصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 أونلاين من منزلك بسهولة تامة عبر الإنترنت، باستخدام رقم اللوحة المرورية فقط، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير الانتظار.

واقرأ أيضًا:

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

ادخل إلى بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط الرسمي عبر الضغط هـــــــــنـــــــــــا

اختر من القائمة: خدمات نيابات المرور

اضغط على خيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

أدخل رقم اللوحة المرورية الخاص بسيارتك

اختر بين لوحة حروف وأرقام أو أرقام فقط حسب نوع لوحتك.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

ستظهر لك قائمة مفصلة بالمخالفات المسجلة على السيارة، إن وجدت، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا.

طرق دفع مخالفات المرور أونلاين

أتاحت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسائل عدة لسداد مخالفات المرور إلكترونيًا، منها:

الدفع بالبطاقات البنكية (فيزا أو ماستر كارد).

الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية للبنوك أو شركات الاتصالات (فودافون كاش، أورانج موني، وغيرها).

خدمة التحصيل عبر شركات التوصيل المعتمدة لتسليم شهادة براءة الذمة حتى باب المنزل.

خدمات أخرى تقدمها بوابة المرور الإلكترونية

بالإضافة إلى الاستعلام عن مخالفات المرور، توفر المنصة الإلكترونية: