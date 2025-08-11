قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به
أكثر من 60 قتيلاً فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة خلال 24 ساعة
ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025
20 مليون جنيه.. الزمالك يسدد عقود التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
عبد الفتاح تركي

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة هي محور اهتمام كثير من أصحاب قائدي السيارات الخاصة والنقل، نظرًا إلى أهمية ذلك تجنبًا لعدم دفعها، ما قد يترتب عليه سحب تراخيص القيادة. 

الاستعلام عن مخالفات المرور

وزارة الداخلية عكفت على تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين توفيرًا للوقت والجهد، إذ أصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 أونلاين من منزلك بسهولة تامة عبر الإنترنت، باستخدام رقم اللوحة المرورية فقط، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير الانتظار.

واقرأ أيضًا:

مخالفات المرور

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

  • ادخل إلى بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط الرسمي عبر الضغط هـــــــــنـــــــــــا
  • اختر من القائمة: خدمات نيابات المرور
  • اضغط على خيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
  • أدخل رقم اللوحة المرورية الخاص بسيارتك
  • اختر بين لوحة حروف وأرقام أو أرقام فقط حسب نوع لوحتك.
  • بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.
  • ستظهر لك قائمة مفصلة بالمخالفات المسجلة على السيارة، إن وجدت، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا.

طرق دفع مخالفات المرور أونلاين

أتاحت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسائل عدة لسداد مخالفات المرور إلكترونيًا، منها: 

  • الدفع بالبطاقات البنكية (فيزا أو ماستر كارد).
  • الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية للبنوك أو شركات الاتصالات (فودافون كاش، أورانج موني، وغيرها).
  • خدمة التحصيل عبر شركات التوصيل المعتمدة لتسليم شهادة براءة الذمة حتى باب المنزل.
من تليفونك.. خطوات دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

خدمات أخرى تقدمها بوابة المرور الإلكترونية

بالإضافة إلى الاستعلام عن مخالفات المرور، توفر المنصة الإلكترونية: 

  • خدمة التظلم على المخالفات إلكترونيًا.
  • طلب شهادة براءة الذمة المالية.
  • متابعة طلبات السداد أو التظلم.
مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مخالفات المرور برقم السيارة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة طرق دفع مخالفات المرور أونلاين بوابة المرور الإلكترونية بوابة الحكومة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

فيديو متداول على تيك توك

10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك

ضربة الشمس

الحرارة ارتفعت.. كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

بالصور

نوع أوراق يمنع السرطان والتوتر والأمراض النفسية

الريحان
الريحان
الريحان

الأحمر الناري.. سيرين عبد النور بإطلالة جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد