طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
بالصور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
اسماء محمد

يعد قشر البرتقال من أكثر المواد الطبيعية المهملة فى بلادنا العربية رغم غنها بعدد كبير من الفوائد الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ميديسن نت” نعرض لكم أهم فوائد قشر البرتقال التجميلية.
 

تحسين لون البشرة

قشر البرتقال مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد وترهل الجلد.
تعتبر قشور البرتقال فعالة بشكل رائع كمنشط للبشرة.
يمكن إزالة البقع الداكنة والبقع الجلدية باستخدام قشور البرتقال. 
يساعد محتواها من فيتامين سي على الحفاظ على نضارة بشرتك، وتجنب ظهور البهتان، ومنحها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.
من خلال منع الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فإنه يعمل بمثابة واقي طبيعي من الشمس .

البشرة


يساعد في تنظيف الأسنان

قشور البرتقال تُزيل اصفرار أسنانك فهي تحتوي على مادة تُسمى د-ليمونين، تُقلل من تصبغ الأسنان حتى من التدخين .


استخدم قشور البرتقال لتبييض الأسنان بالطريقة التالية:
افرك الجزء الأبيض من قشر البرتقال على أسنانك لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، ثم اغسلها ثم كرر هذه العملية مرتين يوميًا حتى تصبح أسنانك بيضاء كالورقة.
يمكنكِ تحضير عجينة بخلط القليل من الماء مع مسحوق قشر البرتقال واغسلي أسنانكِ بهذه العجينة مرتين يوميًا لمدة أسبوعين.

قشر البرتقال


رائحة الفم الكريهة

 يمكن مضغ قشر البرتقال غير المعالج للتخلص من رائحة الفم الكريهة ومع ذلك احذر من الإفراط في استخدام هذه الطريقة، لأن كثرة الأحماض تُضر بمينا الأسنان و بعد استخدام قشر البرتقال بهذه الطريقة، امنح نفسك بعض الوقت قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

رائحة الفم


شعر صحي ولامع 

 

 قد يكون استخدام قشر البرتقال لشطف الشعر منقيًا للشعر هو الأقل شهرة بين فوائد قشر البرتقال و يُسكب خل التفاح على القشور في العبوة. 

انتظر يومين تقريبًا قبل استخدام الخليط وبعد ذلك، أخرج قشر البرتقال وأضف الماء إلى الخل المنقوع لتخفيفه ، ويجب أن تكون نسبة الماء إلى خل التفاح ثلاثة إلى واحد تقريبًا و بعد غسل شعرك، رشّ رأسك بغسول الشعر و يزيل الغسول الأوساخ من شعرك ويمنحه لمعانًا صحيًا.

قشر البرتقال تنظيف الأسنان رائحة الفم الكريهة تفتيح البشرة فوائد قشر البرتقال الجمالية فوائد قشر البرتقال التجميلية

